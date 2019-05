Die DZ Bank hat den fairen Wert für die RTL-Aktie nach Zahlen von 54 auf 46 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Halten" belassen. Der Medienkonzern habe im ersten Quartal eine solide Umsatzentwicklung verzeichnet, schrieb Analyst Thorsten Reigber in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Digitalisierung im Medienbereich führe aber zu einer erhöhten Wettbewerbsintensität und erfordere erhebliche Vorab-Investitionen, die die Ertragsentwicklung in den kommenden Jahren dämpften. Reigber senkte seine Schätzungen und hält das Chance/Risiko-Profil für ausgeglichen./ajx/edh

