Konzernabschluss 2018 der Turbon Gruppe

Mit der Corporate News vom 26. April 2019 hatten wir angekündigt, dass der Geschäftsbericht 2018 ab heute (24. Mai 2019) auf unserer Webseite abgerufen werden kann. Der Geschäftsbericht ist aus unserer Sicht fertig; eine vom Drucker bereits gesetzte Fassung liegt vor. Die Prüfung des Konzern- und Jahresabschlusses durch die BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft (BDO) ist allerdings noch nicht ganz abgeschlossen. Zwischen dem Aufsichtsratsvorsitzenden der Turbon AG und dem zuständigen Partner der BDO findet ein intensiver Austausch hinsichtlich des Standes der Prüfung statt (letztes Gespräch am Nachmittag des 23. Mai 2019). Stand heute hat die Prüfung keinen nennenswerten Änderungsbedarf an den mit der Corporate News vom 26. April 2019 mitgeteilten Zahlen und sonstigen Angaben ergeben.

Nachdem uns von der BDO am 16. April 2019 mitgeteilt wurde, dass die Prüfung des Konzern- und Jahresabschlusses nicht rechtzeitig vor Ende April 2019 abgeschlossen werden würde, mussten wir einer Verschiebung der Bilanzsitzung des Aufsichtsrates vom 26. April 2019 auf den vom verantwortlichen Wirtschaftsprüfer der BDO als frühestmöglichen neuen Termin genannten 24. Mai 2019 zustimmen. Nachdem nun auch die für den heutigen Tag angesetzte Bilanzsitzung des Aufsichtsrates nicht stattfinden konnte, wurde uns für den Abschluss der Prüfung vom für die Prüfung zuständigen Partner der BDO gestern Ende Juni 2019 in Aussicht gestellt. Im Vertrauen darauf, dass der neue Termin nunmehr eingehalten werden kann, haben wir heute wie von der BDO gefordert auch die letzte noch offene Rate des mit Angebotsschreibens vom 5. Dezember 2018 vereinbarten Prüfungshonorars bezahlt.

Uns wurde von der BDO mitgeteilt, dass die Prüfung bis zum Ende der kommenden Woche abgeschlossen und der Prüfungsbericht in der übernächsten Woche in das Berichts-Servicecenter der BDO für die formale und materielle Berichtskritik gegeben wird. Nach Mitteilung der BDO beträgt die Bearbeitungsdauer im Berichts-Servicecenter weitere zehn Arbeitstage.

Die BDO prüft die Jahres- und Konzernabschlüsse der Turbon AG seit dem Börsengang im Jahre 1991. Nachdem die BDO uns am 16. April 2019 überraschend auch mitgeteilt hatte, dass sie für die Prüfung des Konzern- und Jahresabschlusses 2019 kein Angebot abgeben wird, gestaltet sich die Abstimmung mit den für die Prüfung zuständigen Personen der BDO anders als in den Vorjahren.

Der Aufsichtsrat der Turbon AG hat das Verfahren gemäß Art. 16 Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 537/2014 zur Auswahl eines Abschlussprüfers eingeleitet. Es ist geplant, dass der Aufsichtsrat der für den 30. August 2019 angesetzten ordentlichen Hauptversammlung den gesetzlichen Vorgaben entsprechend Vorschläge für die Wahl des Abschlussprüfers unterbreiten wird.

Hattingen, 24. Mai 2019
Der Vorstand

Kontakt:
Andreas Ullrich
Leiter Finanzen
+49 2324 504 0
info@turbon.de