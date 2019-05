Staatsanleihen mit guter Bonität legen angesichts der Schwäche am Aktienmarkt einen Gang zu. Das Vertrauen in portugiesische Anleihen steigt.

24. Mai 2019. FRANKFURT (Börse Frankfurt). Zollstreit, die Nachrichtenlage rund um den Brexit als auch die laufende Europawahl beeinflussen derzeit das Geschehen an den Kapitalmärkten. Auf die jüngste Schwäche am Aktienmarkt reagierten Anleger mit Käufen von Anleihen bonitätsstarker Länder wie Deutschland, was dem Euro-Bund-Future auf die Sprünge hilft. Am Morgen notiert der Gradmesser für die langfristigen Zinserwartungen um 167,24 Prozent. "Zehnjährige Papiere erreichen damit eine Rendite von minus 0,11 Prozent", beziffert Arthur Brunner von der ICF Bank.

Finanzen vieler Euroländer auf Stabilitätskurs

An der Rendite-Entwicklung portugiesischer Staatsanleihen macht Brunner eine generelle Stabilisierung im Euroraum fest. "Erstmals seit der Finanzkrise rutschte der Wert für zehnjährige Papiere unter 1 Prozent." Das gelte auch für britische Guilts dieser Laufzeit.

Davon kann Griechenland nur träumen. Zehnjährige Bonds aus Athen kommen aktuell auf eine Rendite von 3,351 Prozent. In der Verabschiedung von 4 Milliarden Euro teuren Steuererleichterungen und Rentenerhöhungen noch vor der Europawahl sieht Fitch die Umsetzung der finanzpolitischen Ziele Griechenlands in Gefahr, wie Klaus Stopp von der Baader Bank feststellt. Im Vorfeld habe die Rating-Agentur bereits Tsipras aktuellen Haushalt mit den teilweise zurückgenommenen Reformen gerügt. Auch der Euro-Stabilitätsfonds ESM als größter Gläubiger des Landes sehe das vereinbarte Ziel eines Primärüberschusses von 3,5 Prozent bereits in diesem Jahr auf der Kippe. Bedenken hinsichtlich eines Aufweichens des Sparkurses seien zudem von der OECD, dem IWF sowie der EZB geäußert worden.

Voestalpine und S Immo gesucht

Im Handel mit Unternehmensanleihen verbucht Beate Mägerle größere Nachfrage nach einer 500 Millionen Euro schweren voestalpine-Anleihe (WKN A2R0KA) mit einem Kupon von 1,75 Prozent. Die Händlerin von der Walter Ludwig Wertpapierhandelsbank vermutet einen Zusammenhang mit der geplanten Entwicklung von neuem Hochleistungsstahl. "Immerhin erzielt das Unternehmen derzeit Zweidrittel des Konzernumsatzes mit der Verarbeitung von Stahl."

Eine seit dieser Woche handelbare, bis 22. Mai 2026 laufende S Immo-Anleihe (WKN A2R195) mit einer jährlichen Verzinsung von 1,875 Prozent wird Hägele zufolge ebenfalls gut angenommen. "Das Papier notiert mittlerweile um 101,75 Prozent."BrunnerBrunner

Anleger wenden sich von Thomas Cook ab

Nach wie vor deutliche Abgaben macht Mägerle in einer Thomas Cook-Anleihe (WKN A1895A) aus. Der bis Juni 2022 laufende Wert des britischen Touristikunternehmens mit einem Kupon von 6,25 Prozent verlor seit Monatsbeginn von 76 auf unter 34 Prozent deutlich an Gewicht. Anleihe-Besitzer reagierten damit auf den Verfall der Aktie. Anteile des Reisekonzerns fielen in dieser Woche auf 0,14 Euro und halbierten sich damit ebenfalls im Laufe des Monats. Nach gestrigen Meldungen über einen Private Equity-Interessenten für das Nordeuropa-Geschäft von Thomas Cook habe sich das Papier wieder etwas gefangen.

Terragon-Anleihe gefragt

Eine neue fünfjährige Terragon-Anleihe (WKN A2GSWY) findet nach Angaben von Rainer Petz viel Anklang. Der mit jährlich 6,5 Prozent Zinsen ausgestattete Wert des in München ansässigen Entwicklers von barrierefreien Senioren- und Pflegeimmobilien kostet mittlerweile 102,59 Prozent.

Autowerte unter Druck

Die Schwäche von europäischen Autoaktien geht nach Ansicht von Brunner unter anderem auf das Konto Zollstreit. Darunter litten naturgemäß auch die Bonds der Automobilindustrie. Unter anderem trennten sich Investoren tendenziell von einer VW Hybridanleihe (WKN A1ZE21). Seit Mitte der Woche büßte der Bond von gut 107 auf 105 Prozent ein.

Neuemissionen von Hörmann und Behrens

Verkürzt wird die Zeichnung einer Anleihe der Hörmann Industries. Die Emission ist nur noch bis Montag, 8:30 Uhr, über die Frankfurter Börse erhältlich und nicht wie geplant bis zum 28. Mai. Laufzeit ist fünf Jahre, Kupon wird bei mindestens 4,5 Prozenten liegen.

Noch in der Zeichnung befindet sich eine fünfjährige Anleihe von Behrens. Der Hersteller von Befestigungstechnik für Holz zielt auf die Aufnahme von bis zu 15 Millionen Euro in einer Stückelung von 1.000 Euro und bietet Anlegern dafür einen Kupon von 6,25 Prozent. Die Aufnahme in den Handel ist für 18. Juni vorgesehen.

von: Iris Merker

24. Mai 2019, © Deutsche Börse AG

(Für den Inhalt der Kolumne ist allein Deutsche Börse AG verantwortlich. Die Beiträge sind keine Aufforderung zum Kauf und Verkauf von Wertpapieren oder anderen Vermögenswerten.)

AXC0156 2019-05-24/14:49