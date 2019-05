Hamburg (ots) - Am Sonntag, den 26. Mai, wählt Deutschland seine Vertreter für das 9. Europäische Parlament. Damit es den Wählern so einfach wie möglich ist, das nächstgelegene Wahllokal zu erreichen, unterstützt mytaxi als Europas größte Taxi-App die Wahl mit einer Gutschein-Aktion.



Am Tag der Wahl können Fahrgäste über die mytaxi App den Gutscheincode "WAHLMOBIL" einlösen. Der Code ist für eine einmalige Fahrt gültig und gewährt 30 Prozent auf den Fahrpreis. mytaxi möchte damit allen Wählern einen schnellen und günstigen Weg zur Stimmabgabe ermöglichen.



Die Europawahl läuft bereits seit dem 23. Mai 2019. In Deutschland können die Bürger/innen am 26. Mai 2019 in der Zeit von 8:00 bis 18:00 Uhr ihre Stimme für eine Partei abgeben, die ihren Vertreter in das Europäische Parlament entsendet. Wählen dürfen in Deutschland alle gemeldeten EU-Bürger/innen ab 18 Jahren.



Und so funktioniert die Gutschein-Aktion im Detail



Registrierte mytaxi Nutzer öffnen die mytaxi App und klicken auf ihr Profilsymbol in der rechten oberen Ecke des Screens. Dort befindet sich das Feld "Gutschein hinzufügen". Hier muss anschließend der Gutscheincode "WAHLMOBIL" eingegeben werden. Fertig. Für die anzutretende Fahrt, die der Nutzer per App bezahlt, werden 30 Prozent vom Fahrpreis (exklusive Trinkgeld) abgezogen. Wer mytaxi bisher noch nicht nutzt, muss sich einmalig kostenlos mit seinen Kunden- und Zahlungsinformationen (Kreditkarte oder PayPal Account) registrieren.



Der Gutschein ist überall dort einlösbar, wo mytaxi verfügbar ist, unter anderem in den folgenden deutschen Städten: Aachen, Berlin, Bochum, Bonn, Braunschweig, Bremen, Dortmund, Dresden, Düsseldorf, Duisburg, Essen, Erlangen, Frankfurt, Freiburg, Hamburg, Hannover, Ingolstadt, Karlsruhe, Köln, Leipzig, Lübeck, Magdeburg, Mannheim, München, Mülheim a.d.R., Nürnberg, Oberhausen, Offenbach, Potsdam, Stuttgart, Wiesbaden. Fahrten mit einem Business Account sind von dieser Aktion ausgeschlossen.



Alle Informationen zu dem Gutscheincode "WAHLMOBIL" gibt es unter: https://mytaxi.com/de/fahrgast/einloesebedingungen-bestandskunden/



Über mytaxi



mytaxi wurde im Juni 2009 gegründet und war die weltweit erste Taxi-App, die eine direkte Verbindung zwischen Fahrgästen und Taxifahrern herstellt. Mit 14 Millionen Fahrgästen und mehr als 100.000 registrierten Fahrern ist mytaxi die führende Taxi-App in Europa.



Seit Februar 2019 ist mytaxi Teil von FREE NOW, dem Ride-Hailing Joint Venture von BMW und Daimler. Im Laufe des Jahres 2019 wird mytaxi in diesem Zusammenhang zu FREE NOW rebranden. Mit seinen mehr als 700 Mitarbeitern ist mytaxi heute in rund 100 Städten in neun europäischen Ländern aktiv. CEO von mytaxi ist Eckart Diepenhorst.



Weitere Infos unter www.mytaxi.com



OTS: mytaxi newsroom: http://www.presseportal.de/nr/82695 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_82695.rss2



Pressekontakt: mytaxi Falk Sluga Senior PR & Social Media Manager Germany Telefon: +49 (0) 40 3060 689-94 E-Mail: f.sluga@mytaxi.com



ad publica Public Relations Robert Kriesten Senior Account Manager Telefon: +49 (0) 40 317 66-338 E-Mail: mytaxi@adpublica.com