Good Brands AG: BitterPower GmbH schließt erfolgreich weitere Wachstumsfinanzierung ab.

Die BitterPower GmbH, mit Sitz in Mannheim, entwickelt und vertreibt unter der Marke "Bitterliebe" Nahrungsergänzungsmittel auf Basis von Bitterstoffen. Aktuell werden die Bitterliebe-Tropfen, das Superfood-Pulver sowie der Kräuter-Tee insbesondere Online in D/A/CH vertrieben. Für das weitere Wachstum des Online-Geschäftes in Europa, die Platzierung im deutschen stationären Handel und für die Entwicklung weiterer Produkte, hat sich die BitterPower GmbH eine Wachstumsfinanzierung im sechsstelligen Bereich sichern können.

24.05.2019