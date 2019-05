Wien (www.fondscheck.de) - Der Berliner Platform-Builder Ioniq Group hat den Asset Manager BIT Capital ins Leben gerufen und auch gleich einen neuen Fonds lanciert, so die Experten von "FONDS professionell".Der Investmentschwerpunkt liege weltweit auf börsennotierten Internet-Unternehmen. Für Privatanleger sei der Internet-Aktienfonds "Global Internet Leaders 30 UCITS" seit Jahresbeginn in Deutschland erwerbbar. Institutionelle Investoren könnten bereits seit Mai 2018 an der Wertentwicklung des Schwesterfonds "Global Internet Leaders SICAV-SIF" partizipieren. Als Service-KVG fungiere HANSAINVEST. ...

