Klima geht uns alle an: Ein ZDFtivi-Schwerpunkt widmet sich am Freitag, 24. Mai 2019, in einem "Klima-Talk live" auf den Kinderseiten der ZDFmediathek dem hochaktuellen Thema Klimawandel. Zwei Folgen des Wissensmagazins "PUR+" im ZDF und bei KiKA beschäftigen sich mit Auswirkungen dieses Phänomens und zeigen Kindern und Jugendlichen, was jeder Einzelne tun kann.



Am Tag des "Globalen Klimastreiks zur Europawahl" der internationalen Bewegung "Fridays for Future" ist ab 18.00 Uhr in der ZDFmediathek der "Klima-Talk live" zu sehen. "logo!"-Moderatorin Jennifer Sieglar und "PUR+"-Moderator Eric Mayer diskutieren mit zahlreichen Gästen, die sich auf ganz unterschiedliche Weise für den Klimaschutz engagieren.



In "PUR+: Wenn der Meeresspiegel steigt!" (Samstag, 25. Mai 2019, 6.25 Uhr im ZDF; Sonntag, 26. Mai 2019, 19.25 Uhr bei KiKA) testet Moderator Eric Mayer unter anderem im Wellenkanal eine neue Deichkonstruktion, die Amsterdam vor dem steigenden Meeresspiegel bewahren soll.



"Gefährlicher Starkregen": Am Samstag, 1. Juni 2019, im ZDF und Sonntag, 2. Juni 2019, bei KiKA, zeigt "PUR+", wie unberechenbarer Starkregen entsteht, der Bäche und Flüsse über die Ufer treten lässt. Eric Mayer wagt in einem Wildwasserkanal ein Experiment und beleuchtet die Gefahren eines überfluteten Kellers im Selbstversuch. Im Rahmen des Online-Schwerpunkts zum Klimaschutz sind diese und weitere Folgen in der ZDFmediathek abrufbar.



