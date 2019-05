Erfurt (ots) - Gemeinsam mit dem thüringischen Ministerpräsidenten Bodo Ramelow und Schauspieler Ivo Kortlang hat die DKMS Schülerinnen und Schüler der Integrierten Gesamtschule Erfurt (IGS) für ihren Einsatz im Kampf gegen Blutkrebs ausgezeichnet und den Startschuss für eine interaktive DKMS-Ausstellung gegeben, mit der junge Menschen mithilfe von Virtual Reality spielerisch und nachhaltig an das Thema Blutkrebs und Stammzellspende herangeführt werden.



Die gemeinnützige Organisation informiert künftig noch umfassender über das Thema Blutkrebs und Stammzellspende. Ziel ist es, möglichst viele neue Spender in die Datei aufzunehmen, um so die Chancen auf Leben für Blutkrebspatienten zu erhöhen. "Wir wollen noch mehr Patienten weltweit Hoffnung schenken. Dafür ist es wichtig, dass wir junge Menschen frühzeitig über die Möglichkeit der Stammzellspende informieren und sie langfristig als Unterstützer für uns gewinnen", erklärt Kristin Breuer, Chief Communications Officer der DKMS, anlässlich des World Blood Cancer Day (WBCD), der jährlich am 28. Mai stattfindet. "Unsere Erfahrung zeigt, dass die jüngere Generation vor allem dann aktiv wird, wenn man erlebbar machen kann, warum ihre Hilfe so wichtig ist. Das möchten wir mit Hilfe der Ausstellung erreichen. Insbesondere junge Menschen können über einen langen Zeitraum Spender sein und bringen aufgrund ihres Alters in der Regel gute körperliche Voraussetzungen für eine Stammzellspende mit."



Die interaktive, medizinisch fundierte und über mehrere Jahre anwachsende Ausstellung zum Thema "Was ist Blutkrebs?" ist deswegen speziell auf die Bedürfnisse junger Menschen ausgerichtet. Herzstück und Startpunkt ist ein Virtual-Reality-Bereich, in dem jeder hautnah nachvollziehen kann, wie Blutkrebs entsteht und wieso eine Stammzellspende lebensrettend sein kann.



Alle weiteren Informationen lesen Sie hier: https://mediacenter.dkms.de/pressemitteilung/pm-wbcd19/



