Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die europäischen Aktienmärkte haben am letzten Handelstag der Woche die Sorgen um den Handel etwas gelassener gesehen und die Sitzung höher eröffnet, so die Experten von XTB. Aktien aus Italien hätten am besten performt, gefolgt von Aktien aus den Niederlanden und Belgien. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...