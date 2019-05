Barrick Gold ist nicht mehr der Marktführer. Durch die Übernahme von Goldcorp durch Newmont Mining gibt es eine neue Nummer 1 auf dem Kurszettel: Newmont Goldcorp. In Sachen Goldproduktion wird der neue Konzern Barrick Gold den Rang ablaufen. In Sachen Performance sehen beide Aktien ähnlich aus. Sie stehen seit Wochen unter Druck. Kein Wunder, spielt beiden Konzernen doch der schwache Goldpreis nicht gerade in die Karten.

