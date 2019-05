Die Schritte der US-Regierung gegen Huawei könnten dem Handyhersteller schwer zusetzen. Experten rechnen mit einem Absatz-Minus von bis zu 24 Prozent.

Das Geschäftsverbot für Huawei in den USA hat nach Ansicht von Analysten schwerwiegende Folgen für den chinesischen Netzwerkausrüster und Handyhersteller. Die Smartphone-Auslieferungen des Konzerns könnten in diesem Jahr um bis zu 24 Prozent zurückgehen, wenn die US-Blockade nicht aufgehoben werde, prognostizierten Analysten der beiden Forschungsinstitute Fubon Research und Strategy Analytics am Freitag.

Andere Experten rechnen in den kommenden sechs Monaten ebenfalls mit starken Einbrüchen, scheuen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...