Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Palma de Mallorca (pts038/24.05.2019/16:00) - Mit der Dropshipping University http://www.dropshipping.university setzen die Experten von Expertiserocks neue Standards, was das Dropshipping betrifft. Die Dropshipping University ist diese Woche gestartet und bietet allen Interessierten die Möglichkeit, eine eigene, unabhängige Einkommensquelle zu schaffen. Bereits seit über 10 Jahren beschäftigen sich die Dropshipping-Experten Jasmin Hoffmann und Fabian Siegler mit dem eCommerce und dem Thema Dropshipping. Sie optimieren konstant bestehende Prozesse und geben sich größte Mühe, ihr Wissen an angehende Dropshipper weiterzugeben. Die Dropshipping University basiert auf der ehemaligen Dropshipping Academy. Sie ist ein Ausbildungsprogramm für angehende Dropshipper und solche, die ihr Business erweitern möchten. Zu den Ausbildungsangeboten der University gehören zum Beispiel der Dropshipping-Betriebswirt-Lehrgang oder die Vertriebs-Schulung. Bereits existierende Videos wurden komplett neu gedreht und alle Kurse und Anleitungen überarbeitet. Um an der Dropshipping University teilzunehmen, sind keine Vorkenntnisse nötig. Auch das aktuelle Einkommen oder die Jobsituation spielt keine Rolle. Die Dropshipping University bietet über 360 Videos, in denen verschiedene Themen aus dem Bereich Dropshipping erklärt und die wichtigsten Fragen beantwortet werden. Außerdem bietet die University 120 Dropshipping-Lieferanten für einen optimalen Start in den Onlinehandel und unterstützt ihre Dropshipper mit einem monatlichen Livestream sowie einem Mentorenteam. Die Dropshipping University kann aber noch viel mehr. Auch Shopinhaber, die ihren bestehenden Onlineshop erweitern und mit ihrem Unternehmen expandieren möchten, profitieren von maßgeschneiderten Lösungen für sich und ihr Business. Die Dropshipping-Experten von Expertiserocks haben hart daran gearbeitet, die ehemalige Dropshipping Academy zu erneuern und zu erweitern. Bestehende Strukturen und Prozesse wurden optimiert. An oberster Stelle steht die Unterstützung von anderen Dropshippern, die von dem Wissen der Experten bei Expertiserocks profitieren können. Die Dropshipping University ist unter folgendem Link abrufbar: http://www.dropshipping.university (Ende) Aussender: EXPERTISE ROCKS SL Ansprechpartner: Jan Arbter Tel.: +34 691 54 91 76 E-Mail: jan@expertise.rocks Website: www.expertise.rocks Quelle: http://www.pressetext.com/news/20190524038

