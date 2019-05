Viola Grebe blickt in dieser Sendung auf die meistgehandelten Werte beim Onlinebroker Flatex. Welche Aktien werden aktuell am häufigsten gekauft und welche verkauft. Zudem erfahren Sie warum einige dieser Werte heute im Fokus stehen.



Unter den Käufen findet sich natürlich Wirecard wieder. Zum Wochenausklang zählt die Aktie des Zahlungsabwicklers zu den größten Gewinnern im DAX. In der Branche flammt gerade Übernahmephantasie auf. Angeblich sollen die beiden US-Zahlungsabwickler Global Payments und Total System Services über einen möglichen Zusammenschluss sprechen. Bei den Verkäufen steht Volkswagen auf Platz vier. Die Credit Suisse hat heute das Kursziel für VW angehoben und den Wert zugleich mit "Outperform" bestätigt.