Wien (www.anleihencheck.de) - Die Europäische Zentralbank (EZB) muss nicht für Verluste haften, die Privatanlegern wegen des Zwangsumtauschs griechischer Staatsanleihen entstanden sind, so die Experten von "FONDS professionell".Das EU-Gericht in Luxemburg habe am Donnerstag eine entsprechende Klage von Anleihe-Investoren abgewiesen, berichte die "Neue Zürcher Zeitung" (NZZ). Zwar hätten die Investoren dem von der EZB im Jahr 2012 beschlossenen Tausch der Schuldtitel nicht zugestimmt, dieser sei aber kein unverhältnismäßiger Eingriff in ihre Eigentumsrechte gewesen, hätten die Richter argumentiert. ...

