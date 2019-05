Die Gewinner reduzierten Emissionen, Wasserverbrauch und implementierten langfristige Programme, um eine Netto-Nullbelastung zu erreichen

In Fortführung der laufenden Nachhaltigkeitsbemühungen ist Bacardi Limited stolz darauf, die Empfänger ihrer 5. jährlichen Bacardi Limited "Good Spirited"-Auszeichnungen bekannt zu geben. Die im Jahr 2014 ins Leben gerufenen Auszeichnungen würdigen die Mitarbeiter, Teams und Einrichtungen des globalen Netzwerks des Unternehmens, die die besten Umweltprogramme in fünf verschiedenen Kategorien entwickelt haben: Produktionsstätte, Markeninnovation, nachhaltiges Büro, Grüne Champions oder Partnerschaften. Die diesjährigen Gewinner initiierten Programme zur Umstellung auf erneuerbare Energien, zur Reduzierung des Wasserverbrauchs und der Abfallmenge, zur Erhöhung der Recyclinganstrengungen und zur Verstärkung der Kampagne "Keine Strohhalme" von Bacardi Limited, um die Menge der Einweg-Plastikhalme in den nächsten zwei Jahren um eine Milliarde zu senken. Die Auszeichnungen würdigen Aktivitäten, die zwischen dem 1. April 2018 und dem 31. März 2019 stattgefunden haben.

"Die Good-Spirited-Auszeichnungen von Bacardi Limited unterstreichen die Basis und Unterstützung der globalen Bemühungen des Unternehmens um ökologische Nachhaltigkeit an unseren Standorten und in unseren Gemeinden", sagt Rick Wilson, Senior Vice President für Unternehmerische Verantwortung (Corporate Responsibility) bei Bacardi Limited. "Es macht uns sehr stolz, nicht nur Teil eines Unternehmens zu sein, das aktiv auf sein Ziel hinarbeitet, eine Netto-Nullbelastung zu erzielen, sondern auch die immensen Anstrengungen zu sehen, die unsere Kollegen weltweit unternommen haben, um die Umwelt für kommende Generationen zu verbessern."

Die Good-Spirited-Initiativen von Bacardi Limited bieten dem Unternehmen sofortige und umsetzbare Pläne zur Förderung langfristiger Umweltverbesserungen in den Bereichen operativer Betrieb, globale Verpackung und verantwortungsvolle Beschaffung, um Treibhausgasemissionen und Wasserverbrauch zu reduzieren. Vor dreizehn Jahren begann Bacardi Limited, seine globalen Auswirkungen auf die Umwelt zu verfolgen, um ihr Ziel zu erreichen, eine Netto-Nullbelastung zu erreichen, was bedeutet, dass sie darauf abzielt, der Umwelt mindestens so viel zurückzugeben, wie sie wegnimmt.

Die Gewinner der Good-Spirited-Auszeichnungen von Bacardi Limited sind:

Arandas/Tultitlán, Mexiko, Ökostrom Produktionsstätte Sieger: Bacardi in Mexikogarantierte, dass der Stromverbrauch in den Anlagen in Arandas und Tultitlán zu 100 aus erneuerbaren Ressourcen, insbesondere aus Windparks, stammt.Mit der Lieferung von Strom aus erneuerbaren Quellen beseitigten die beiden Werke ihre indirekten CO2-Emissionen und vermieden so den Ausstoß von 2.795 Tonnen CO2, was den Emissionen von 417 Kleinwagen für ein Jahr entspricht. Bacardi in Mexiko ist als Beispiel für eine umweltgerechte Führungsposition bekannt. Im Jahr 2015 installierte die Anlage in Arandas einen Biomassekessel, mit dem mehr als 80 der CO2-Emissionen reduziert werden konnten. Bacardi in Mexiko ist stolz darauf, dass 2019 100 der indirekten CO2-Emissionen durch den Einsatz von erneuerbarem Strom eliminiert wurden.

Hacienda PATRÓN, Mexiko, Wasserwiederverwendung Produktionsstätte Ehrenvolle Erwähnung: Hacienda PATRÓN widmete sich der Wiederverwendung von Wasser. Durch die Einführung intelligenterer Verfahrensweisen auf vier Plattformen, nämlich Tequila-Produktion, Spirituosenproduktion, Gartenpflege und Abwasserbehandlung, konnte das Team im vergangenen Jahr 10.108 Kubikmeter Wasser wiederverwenden.

Tultitlán, Mexiko, Öko-Labeling Markeninnovation oder -aktivität Sieger: Das Tultitlán-Team stellte sicher, dass 100 der in der Anlage erzeugten Kartonmaterialien recycelt wurden, als Teil ihres Engagements für die Nachhaltigkeit ihrer operativen Geschäftstätigkeit und der Minimierung ihres ökologischen Fußabdrucks. Die Anlage recycelte 463.640 kg Karton und erhielt das Umweltzeichen Mariposa Monarca das ein Produkt oder eine Organisation kennzeichnet, das/die den Umweltstandards entspricht.

MARTINI Royale Ready-to-Serve-Gewichtsreduktion Markeninnovation oder -aktivität Ehrenvolle Erwähnung: Durch die Arbeit an leichten Veränderungen an Durchmesser und Halsprofil, die für den Endkunden nicht sichtbar sind, hat das MARTINI-Team am Standort der Marke in Pessione, Italien, das Gewicht eines neuen Flaschendesigns für MARTINI Royale Ready-to-Serve (RTS) deutlich reduziert. Die Gewichtsreduzierung bedeutet weniger Energieaufwand bei der Herstellung und dem Transport der Behälter vom Hersteller zum Verbraucher.

Meyrin, Schweiz Nachhaltiges Büro Sieger: Angetrieben vom Grüne-Team in Genf, setzen Büroausbauten den Standard, um die Umwelt positiv zu beeinflussen. Neben Maßnahmen wie der Installation von LED-Röhren, der Reduzierung des Temperatursollwerts und dem Verzicht auf die Verwendung von Kunststoffbechern im gesamten Büro, war das Carsharing-Programm für Pendler sowohl im Genfer Büro als auch am Standort Pessione in Italien am sichtbarsten und wirkungsvollsten.

Escazú, Costa Rica Nachhaltiges Büro Ehrenvolle Erwähnung: Durch eine sorgfältig durchgeführte Recycling-Kampagne nahmen mehr als 100 Mitarbeiter im Büro in Costa Rica an Programmen zur Abfallreduzierung teil. Ein Mitarbeiterteam von Befürwortern sozialer Verantwortung hat sich mit der lokalen Regierung zusammengeschlossen, um Trainingsworkshops zu den Umweltauswirkungen von Abfällen durchzuführen. Die Schulung umfasste die Schulung der Mitarbeiter über die Arten der Klassifizierung von recycelbaren Materialien sowie die Sensibilisierung für die Umweltfolgen von Einmalverpackungen. Die Kampagne sammelte Hunderte von Aluminiumdosen, Tetra-Packungen, Kunststoffflaschen und Glasflaschen.

Andrea Ferrera, Pessione, Italien Grüne Champions Sieger: Im vergangenen Jahr hat das Pessione-Operations-Center in Italien unter der direkten Verantwortung von Andrea Ferrera, Umwelt- und Facility-Managerin, seine Umweltziele übertroffen. Andrea hat nicht nur die Performance im Laufe des Jahres genau überwacht, sondern auch bahnbrechende Projekte geleitet, in denen neue Funktionen und Systeme installiert wurden, die den Gesamtbetrieb der Anlage verbessern.

Tultitlán, Mexiko Grüne Champions Ehrenvolle Erwähnung: Im Rahmen einer Verpflichtung zum Umweltschutz hat das Projektteam eine Möglichkeit zur Reduzierung und Wiederverwendung von Abfällen bei der Annahme von Rohstoffen und dem Versand von Endprodukten entwickelt. Durch die Optimierung der Strategie zur Optimierung des Kartoneinsatzes in neuen Verpackungsprozessen konnten sie den Ausschuss um mehr als 5.000 Stück Material reduzieren, indem sie die gleiche Menge für den Versand des Produkts wiederverwendeten.

China "Keine Strohhalme" Lonely Whale Partnerschaft Sieger: "The Future Doesn't Suck" (Die Zukunft nervt nicht), eine globale Zusammenarbeit zwischen Bacardi Limited und der preisgekrönten Non-Profit-Organisation Lonely Whale, wurde im vergangenen September auf dem chinesischen Markt erstmals eingeführt, um das globale Ziel zu unterstützen, die Anzahl der Einweg-Plastikhalme bis 2020 um eine Milliarde zu reduzieren. Innerhalb eines Monats hatte diese "Keine Strohhalme"-Kampagne für China fast 6,35 Millionen Nachahmer und integrierte erfolgreich große Hotelketten und Restaurants in die Bewegung. Diese "Keine Strohhalme"-Kampagne gewann auch das erste Sustainability Year (Nachhaltigkeitsjahr), das unter The DRiNK Magazine Bar Awards 2018 vorgestellt wurde.

MARTINI Operations Center MAIDER Partnerschaft Ehrenvolle Erwähnung (Gleichstand): Das MARTINI Operations Center hat in Zusammenarbeit mit MAIDER IBC, dem führenden individuellen Aufbereiter für Schüttgutcontainer, gebrauchte einzelne Schüttgutcontainer verwaltet und recycelt. Die Vereinbarung führt zu positiven Ergebnissen bei der Abfallreduzierung, dem Recycling, der Kostensenkung und der Nachhaltigkeit.

Cataño Wildlife Habitat Council Partnerschaft Ehrenvolle Erwähnung (Gleichstand): Im September 2018 erhielt die Bacardi Corporation das "Wildlife Habitat Council Conservation"-Zertifikat und ist damit die erste Organisation in Puerto Rico, die diesen Status erreicht hat. Ein Projekt zur Sensibilisierung für den Schutz von Fledermäusen bestand darin, Mitarbeiter und Besucher über Fledermäuse und ihren Beitrag zur Umwelt aufzuklären. Die Initiative war auch der Beginn der laufenden Wiederherstellung des natürlichen Waldgebietes in der Nähe der Vorderseite des Campus von Bacardi, in dem heute vier der acht Fledermaushäuser auf dem Gelände untergebracht sind. Die Wiederaufforstungsmaßnahmen werden den Stellenwert des Gebiets für Vögel, Fledermäuse und andere Wildtiere vor Ort erhöhen.

Die Bemühungen der Bacardi-Mitarbeiter sind eng mit dem Umweltziel des Unternehmens verbunden, nämlich der Umwelt mindestens so viel zurückzugeben, wie wir ihr wegnehmen. Das Unternehmen hat sich für 2025 (gemessen an einem Basiswert von 2015) Ziele gesetzt, um den Wasserverbrauch um 25 zu senken, 50 des in das Endprodukt eingeflossenen Wassers wieder zu ersetzen, die absoluten Treibhausgasemissionen um 50 zu reduzieren und die absoluten Treibhausgasemissionen in der Wertschöpfungskette um 20 zu reduzieren (beide Ziele wurden von der Initiative "Science Based Targets" [Wissenschaftsbasierte Ziele] genehmigt). Darüber hinaus hat sich Bacardi verpflichtet, bis 2022 an allen Produktionsstandorten keine Abfälle mehr zu deponieren, wobei der Schwerpunkt auf der Vermeidung von Einweg-Plastikhalmen und der Entwicklung von Reduktionsmaßnahmen für Einweg-Plastik in allen Bereichen der Produktion und Lieferkette liegt.

Um mehr über Bacardi Limited und seine "Good Spirited: Building a Sustainable Future"-Umweltinitiative (Good Spirited: Aufbau einer nachhaltigen Zukunft) für die gesamte Bacardi Limited Familie von Premium-Spirituosen und Weinmarken zu erfahren, besuchen Sie http://www.bacardilimited.com/good-spirited.

