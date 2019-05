Das Auf und Ab an Europas Börsen ist auch am Freitag weitergegangen. Nach herben Verlusten am Donnerstag fassten Anleger wieder etwas mehr Zuversicht. Auslöser waren etwas versöhnlichere Worte des US-Präsidenten Donald Trump im Handelsstreit mit China. Der EuroStoxx 50 als Leitindex der Eurozone erholte sich daraufhin um 0,71 Prozent auf 3350,70 Punkte. Im Verlauf der Woche büßte er allerdings gut zwei Prozent ein, belastet vom US-chinesischen Handelskonflikt.

Trump stellte nun in Aussicht, den Streit um den Telekomausrüster Huawei in den Handelsgesprächen mit China zu lösen: "Ich kann mir vorstellen, dass Huawei in irgendeine Form eines Handelsabkommens einbezogen wird". Details nannte der US-Präsident jedoch nicht. Zuletzt hatten Sanktionen der USA gegen Huawei und weitere chinesische Firmen an den weltweiten Börsen Verunsicherung ausgelöst.

In London gewann der FTSE 100 0,65 Prozent auf 7277,73 Zähler. Der Rücktritt von Theresa May als Regierungschefin und als Chefin der Konservativen Partei ließ die Börsianer also kalt. "Die Spatzen hatten es schon von den Dächern gezwitschert, dass die Premierministerin in dieser Woche zurücktritt", sagte Analyst David Madden vom Broker CMC Markets. Analysten halten einen ungeregelten Austritt Großbritanniens aus der EU nun wieder für deutlich wahrscheinlicher. In Paris kletterte der Cac 40 um 0,67 Prozent auf 5316,51 Zähler./bek/he

