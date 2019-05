In München wurde jetzt der erste elektrisch angetriebene Sightseeing-Bus der Stadt vorgestellt. Bei dem neuen E-Doppeldeckerbus handelt es sich um einen alten Dieselbus, der mit finanzieller Unterstützung der Stadt in Höhe von 200.000 Euro auf E-Antrieb umgerüstet wurde. Umgebaut worden ist der Bus in Regie der Autobus Oberbayern GmbH, den Betrieb übernimmt nun deren Tochtergesellschaft Münchner Stadtrundfahrten. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...