An der Wiener Börseist der Leitindex ATX auch zum Ende einer schwachen Handelswoche nicht so richtig auf die Beine gekommen. Der ATX stieg am Freitag um 0,18 Prozent auf 2954,42 Punkte. Auf Wochensicht bedeutet das ein Minus von mehr zwei Prozent.

Unterstützung lieferte zunächst, dass US-Präsident Donald Trump in Aussicht stellt, den Streit um den Telekomausrüster Huawei in den Handelsgesprächen mit China zu lösen. Für einen Dämpfer sorgten allerdings die Aufträge der US-Industrie, welche im April spürbar zurückgingen.

Daneben kündigte die britische Premierministerin Theresa May am Vormittag ihren Rücktritt an und plant ihr Amt als Chefin der Konservativen Partei am 7. Juni niederzulegen. Für die Nachfolge werden Ex-Außenminister Boris Johnson die besten Chancen eingeräumt.

Während vor dem Wochenende der Unternehmenskalender weitgehend leer blieb, legen am kommenden Montag s Immo Zahlen zum ersten Quartal vor. Analysten erwarten deutlich höhere Mieterlöse. Die Aktien des Immobilienkonzerns gingen um 2,25 Prozent höher aus dem Handel.

Hingegen sackten die Aktien der Bawag um 7,62 Prozent ab. Der Hauptaktionär Cerberus verkauft Aktien der Bank im Wert von 350 Millionen Dollar.

Schoeller-Bleckmann (plus 1,25 Prozent) und OMV (minus 0,23 Prozent) hatten zunächst von der jüngsten Erholung der Ölpreise profitiert. Als diese am Nachmittag wieder fielen, dämmten die heimischen Öl-Aktien ihre Kursgewinne ein beziehungsweise drehten ins Minus./mad/sto/APA/mis

ISIN AT0000999982

