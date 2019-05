FRANKFURT (Dow Jones)--Nach dem Absturz vom Vortag hat sich der deutsche Aktienmarkt am Freitag leicht erholt. Der DAX gewann 0,5 Prozent auf 12.011 Punkte - im Tageshoch hatte der Index allerdings schon bei 12.082 Punkten gelegen. Echte Kauflust kam keine auf, denn die Stimmung bleibt angeschlagen. Eine Einigung im US-chinesischen Handelskonflikt zeichnet sich nicht ab, im Gegenteil, es droht eine weitere Eskalation. Kaum förderlich für die Kauflust waren zudem die Europa-Wahlen am Wochenende und die am Montag wegen des "Memorial Days" geschlossenen Börsen in den USA. Auch in Großbritannien findet zu Wochenbeginn kein Handel statt.

Risiko eines harten Brexit nimmt zu

Sollte Lega wie erwartet bei den Europa-Wahlen stark abschneiden, könnte es in Italien schnell um Neuwahlen gehen. Das würde die Märkte nicht unbeeindruckt lassen angesichts der gerade von Lega-Chef Salvini immer schärferen Töne im Haushaltsstreit zwischen Rom und Brüssel. In Frankreich könnte derweil Marine Le Pen Präsident Emmanuel Macron eine empfindliche Niederlage zufügen, was ebenfalls auf das Börsen-Sentiment durchschlagen sollte.

In Großbritannien zeichnet sich derweil ein Kantersieg von Nigel Farage ab. Farage ist Befürworter eines harten Brexit, was den Druck auf die etablierten Parteien noch zusätzlich erhöhen wird. Die Wahrscheinlichkeit eines ungeordneten Austritts Großbritanniens aus der EU ist ohnehin mit der Ankündigung von Premierministerin Theresa May gestiegen, ihr Amt als Parteichefin am 7. Juni niederzulegen. Damit will sie den Weg frei machen für einen neuen Premierminister. Die besten Chancen hat Brexit-Hardliner Boris Johnson.

Unternehmensnachrichten waren Mangelware am Freitag. Adidas gaben um 0,2 Prozent nach. Hier belastete eine gesenkte Gewinnprognose durch Foot Locker. Der Laborgerätehersteller Stratec (plus 0,7 Prozent) hat Umsatz und Gewinn im ersten Quartal deutlich gesteigert und seine Prognose für das Gesamtjahr bestätigt. Der Konzernumsatz legte währungsbereinigt um 17,6 Prozent zu, das bereinigte EBIT wurde auch dank einer höheren Marge und Skaleneffekten um 26,2 Prozent gesteigert. SMA Solar gewannen 19 Prozent. Nach Aussage aus dem Handel gab es hier eine Hochstufung durch Metzler.

Anhaltende Übernahmespekulationen rund um Osram

Die Aktie der Restaurantkette Vapiano gab zwischenzeitliche Gewinne wieder ab und schloss unverändert. Positiv wurde an der Börse aufgenommen, dass die Finanzierung über 30 Millionen Euro von Banken und Großaktionären steht. "Damit ist das Liquiditätsproblem erst einmal gebannt", so ein Marktteilnehmer. Osram gewannen 3,5 Prozent auf 28,43 Euro. Im Handel hieß es, zum einen stütze die Kaufempfehlung der Deutschen Bank mit einem Kursziel von 37 Euro weiter. Zum anderen wurde auf die vagen Übernahmegerüchte verwiesen, die ständig um Osram schwebten.

Umgesetzt wurden im Xetra-Handel bei den DAX-Werten rund 82,4 (Vortag: 118,1) Millionen Aktien im Wert von rund 3,18 (Vortag: 4,56) Milliarden Euro. Es gab 20 Kursgewinner, 9 -verlierer und eine unveränderte Aktie.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 12.011,04 +0,49% +13,75% DAX-Future 12.016,00 +0,51% +13,47% XDAX 12.020,86 +0,66% +13,61% MDAX 25.160,12 +0,16% +16,55% TecDAX 2.844,87 +0,12% +16,11% SDAX 11.036,30 +0,35% +16,06% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 167,25 -6 ===

