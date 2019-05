Geschäftszahlen 2018 der Netfonds AG bilden solide Basis für Investitionen in weiteres Wachstum DGAP-News: Netfonds AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis Geschäftszahlen 2018 der Netfonds AG bilden solide Basis für Investitionen in weiteres Wachstum 24.05.2019 / 18:24 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Geschäftszahlen 2018 der Netfonds AG bilden solide Basis für Investitionen in weiteres Wachstum - Brutto-Konzernumsatz steigt um 8,9 Prozent auf 93,6 Mio. EUR, Netto-Konzernumsatz legt überproportional auf 20,2 Mio. EUR zu - Liquide Mittel erhöhen sich auf 5,4 Mio. EUR, Eigenkapitalquote steigt auf 27,7 Prozent - Vorstandsverträge der Vorstände Kieper, Reichelt und Steinmeyer bis Ende 2022 verlängert Hamburg, 24. Mai 2019 - Die Netfonds AG (ISIN: DE000A1MME74), eine führende Plattform für Administration, Beratung, Transaktionsabwicklung und Regulierung für die Finanzindustrie, hat heute ihre attestierten Geschäftszahlen im Rahmen des Geschäftsberichts 2018 veröffentlicht. Trotz hoher Investitionen in die Digitalplattform finfire und widriger Rahmenbedingungen an den Kapitalmärkten gelang es dem Unternehmen, seine finanzielle Basis weiter zu stärken und das zehnte Jahr in Folge einen Vorsteuergewinn zu erwirtschaften. Der Brutto-Konzernumsatz erhöhte sich um 8,9 Prozent auf 93,6 Mio. EUR (FY 2017: 86,0 Mio. EUR), während der der Netto-Konzernumsatz um 17,9 Prozent auf 20,2 Mio. EUR stieg (FY 2017: 17,1 Mio. EUR). Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) lag mit 1,4 Mio. EUR infolge deutlich erhöhter Investitionen in den Aufbau der Digitalplattform finfire deutlich unter Vorjahr (FY 2017: 2,6 Mio. EUR). Bereinigt um einmalige IT-Investitionen stieg das aEBITDA auf 3,4 Mio. EUR. Infolge der vollständigen Einbringung der Konzerngesellschaften NFS Netfonds Financial Services GmbH, der NFS Capital AG sowie der NFS Hamburger Vermögen GmbH und der damit verbundenen Erhöhung der Gesellschaftsanteile auf je 100 Prozent, verdoppelte sich das Eigenkapital der Gesellschaft auf 11,5 Mio. EUR (31.12.2017: 5,8 Mio. EUR). Die Eigenkapitalquote erhöhte sich gleichzeitig von 22,3 Prozent auf 27,7 Prozent. Die Liquiden Mittel verbesserten sich ebenfalls deutlich und lagen mit 5,4 Mio. EUR um 19,8 Prozent über Vorjahr (31.12.2017: 4,5 Mio. EUR). Die wichtigsten Kennzahlen stellten sich auf Basis der Geschäftszahlen 2018 wie folgt dar: in TEUR 2018 2017 Brutto-Konzernumsatz 93.607,0 85.986,0 8,9% Sonstige betriebliche Erträge 849,0 1.420,0 -40,2% Netto-Konzernumsatz 20.189,0 17.118,0 17,9% Rohertragsmarge 21,6% 19,9% EBITDA 1.386,0 2.585,0 -46,3% EBITDA-Marge (auf Brutto-Konzernumsatz) 1,5% 3,0% EBITDA-Marge (auf Netto- Konzernumsatz) 6,9% 15,1% Konzernjahresüberschuss -719 1.268 -156,7% Assets under Administration 12.100 10.400 16,3% Liquide Mittel 5.362 4.477 19,8% Eigenkapital 11.487,0 5.802,0 98,0% Eigenkapitalquote 27,7% 22,3% "Trotz unserer erheblichen Investitionen in einen zügigen Aufbau unserer Digitalplattform finfire, haben unsere Zahlen 2018 weiter an Qualität und Solidität gewonnen", unterstreicht Karsten Dümmler, Vorstandsvorsitzender der Netfonds AG. "Die uns zur Verfügung stehenden Mittel werden wir im laufenden Geschäftsjahr gezielt dafür einsetzen, um unser Wachstum weiter zu forcieren. Dabei befinden sich auch anorganische Wachstumsschritte in unserem Fokus." Erneut trugen die beiden Wachstumssegmente "Regulatory" und "Technology" überdurchschnittlich stark zum allgemeinen Wachstum im Konzern bei. Vor allem die Nachfrage im Bereich Haftungsdach zog im zweiten Halbjahr spürbar weiter an. Gleichzeitig stieg die Nachfrage nach den margenstarken finfire-Services im Bereich der Abwicklungstechnologien für Vermögensverwaltungen und das Portfolio Management sowie im Versicherungsgeschäft. Im Einzelnen entwickelte sich der vorläufige Brutto-Konzernumsatz nach Segmenten 2018 wie folgt: in mEUR 2018 2017 Regulatory 5,1 2,7 85,4% Technology 15,1 11,0 37,0% Wholesale 71,7 70,9 -1,0% Marketing & Products 3,4 1,9 72,0% Für das laufende Geschäftsjahr 2019 geht der Vorstand von einem organischen Wachstum von rund 12 bis 18 Prozent und somit einem Brutto-Konzernumsatz zwischen 105 und 110 Mio. EUR aus. Der Netto-Konzernumsatz wird im Bereich zwischen 23,0 und 24,5 Mio. EUR erwartet. Beim EBITDA rechnet der Vorstand mit einem Zielwert zwischen 1,8 bis 2,3 Mio. EUR. Mit dem vollständigen Ausrollen der finfire Plattform im weiteren Jahresverlauf erweitert Netfonds sein Geschäftsmodell um den Bereich "Software as a Service"-Dienstleister für Banken, Versicherungs- und Finanzvertriebe. Zusätzlich sieht Netfonds Chancen im Markt, auch anorganisch durch die Akquisition von Unternehmen oder Unternehmensteilen weiter zu wachsen. Darüber hinaus hat der Aufsichtsrat der Netfonds AG die Vorstandsverträge der Vorstände Oliver Kieper, Peer Reichelt und Martin Steinmeyer um rund dreieinhalb Jahre bis jeweils Ende 2022 verlängert. Der vollständige Geschäftsbericht der Gesellschaft wird kurzfristig unter www.netfonds.de zum Download zur Verfügung stehen. Kontakt Ingo Middelmenne Head of Investor Relations Netfonds AG Heidenkampsweg 73 20097 Hamburg Mobil +49 - 174 - 90 911 90 Tel.: +49 - 40 - 822 267 355 E-Mail: imiddelmenne@netfonds.de Über die Netfonds Gruppe Die Netfonds Gruppe ist eine führende Plattform für Administration, Beratung, Transaktionsabwicklung und Regulierung für die deutsche Finanzindustrie. Unter der Marke finfire stellt das Unternehmen seinen Kunden eine webbasierte Technologieplattform zur Verfügung, die es Nutzern aus der Finanzindustrie ermöglicht, Finanzmarkttransaktionen vollumfänglich, sicher und vor allem in jeder Hinsicht konform mit den relevanten MiFID-II-Vorgaben abzuwickeln. Das Angebot ist maßgeschneidert auf vielfältige Anforderungen des Tagesgeschäfts von Fondsgesellschaften, Vermögensverwaltern, Finanzberatern bis hin zu Spezialbanken und Versicherungen. Kunden von Netfonds profitieren somit von der modernsten Softwarelösung am Markt, die den Beratungsprozess deutlich vereinfacht, sicher gestaltet und zielgruppengenaues Produktmarketing ermöglicht. Mit insgesamt 187 Mitarbeitern (per 31.12.2018) erzielte das Unternehmen im Jahr 2018 bei Brutto-Konzernumsätzen in Höhe von 93,6 Mio. EUR einen Netto-Konzernumsatz von 20,2 Mio. EUR. Die Aktie der Netfonds AG ist im m:access der Börse München notiert und über XETRA handelbar. ISIN: DE000A1MME74