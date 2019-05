Red Rock Capital AG: Roland Schreiber wird neuer Vorstand DGAP-Ad-hoc: Red Rock Capital AG / Schlagwort(e): Personalie Red Rock Capital AG: Roland Schreiber wird neuer Vorstand 24.05.2019 / 18:55 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Langenhagen - Hannover, den 24. Mai 2019 - Der Aufsichtsrat der Red Rock Capital AG (ISIN DE000A1RFML1) hat Herrn Roland Schreiber, Diplom-Betriebsbankwirt, zum neuen Vorstand bestellt. Herr Schreiber ist derzeit als Vertriebsleiter bei der Volksbank Vechelde tätig. Herr Schreiber besitzt jahrzehntelange Erfahrung als Prokurist und Vorstandsvertreter im Bereich des Bankenwesens mit Fokus auf den Firmenkundenbereich. Er wird spätestens zum 1. Dezember 2019 sein Vorstandsamt antreten. Daher befasst sich der Aufsichtsrat auch weiterhin mit der Suche nach einem geeigneten Kandidaten, der ab 1. Juli 2019 die Nachfolge des ausscheidenden Vorstands Thomas Prax antritt. Kontakt Red Rock Capital AG Thomas Prax, Vorstand In den Kolkwiesen 68 30851 Langenhagen - Hannover Tel.: +49 (0)511 676859 110 Fax: +49 (0)511 676859 101 E-Mail: info@redrock-capital.ag Web: http://www.redrock-capital.ag 24.05.2019 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Red Rock Capital AG In den Kolkwiesen 68 30851 Langenhagen Deutschland ISIN: DE000A1RFML1 WKN: A1RFML Börsen: Freiverkehr in Berlin, Stuttgart EQS News ID: 815821 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 815821 24.05.2019 CET/CEST ISIN DE000A1RFML1 AXC0244 2019-05-24/18:55