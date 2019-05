DGAP-DD: SAP SE deutsch Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen 24.05.2019 / 18:58 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. 1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen a) Name Name und Rechtsform: Sabine Plattner GmbH & Co. Beteiligungs-KG 2. Grund der Meldung a) Position / Status Person steht in enger Beziehung zu: Titel: Prof. Dr. h.c. mult. Vorname: Hasso Nachname(n): Plattner Position: Aufsichtsrat b) Erstmeldung 3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht a) Name SAP SE b) LEI 529900D6BF99LW9R2E68 4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung Art: Aktie ISIN: DE0007164600 b) Art des Geschäfts Verkauf c) Preis(e) und Volumen Preis(e) Volumen 113,40 EUR 11340,00 EUR 113,40 EUR 19845,00 EUR 113,28 EUR 30132,48 EUR 113,28 EUR 6456,96 EUR 113,28 EUR 23109,12 EUR 113,20 EUR 4414,80 EUR 113,20 EUR 2037,60 EUR 113,54 EUR 26114,20 EUR 113,48 EUR 12142,36 EUR 113,46 EUR 21784,32 EUR 113,46 EUR 2155,74 EUR 113,40 EUR 30277,80 EUR 113,54 EUR 30542,26 EUR 113,56 EUR 31342,56 EUR 113,80 EUR 2162,20 EUR 113,78 EUR 5006,32 EUR 113,86 EUR 2277,20 EUR 113,86 EUR 29831,32 EUR 113,88 EUR 30064,32 EUR 113,86 EUR 28351,14 EUR 113,82 EUR 34828,92 EUR 113,78 EUR 29241,46 EUR 113,76 EUR 29805,12 EUR 113,70 EUR 10801,50 EUR 113,70 EUR 17396,10 EUR 113,64 EUR 11364,00 EUR 113,90 EUR 11390,00 EUR 113,90 EUR 11390,00 EUR 113,90 EUR 2278,00 EUR 113,90 EUR 4897,70 EUR 113,98 EUR 1253,78 EUR 113,98 EUR 11398,00 EUR 113,98 EUR 455,92 EUR 113,98 EUR 3305,42 EUR 114,14 EUR 31274,36 EUR 114,22 EUR 29011,88 EUR 114,26 EUR 11426,00 EUR 114,26 EUR 342,78 EUR 114,26 EUR 30050,38 EUR 114,34 EUR 28356,32 EUR 114,38 EUR 4346,44 EUR 114,38 EUR 4460,82 EUR 114,38 EUR 20245,26 EUR 114,24 EUR 2741,76 EUR 114,24 EUR 11424,00 EUR 114,42 EUR 28376,16 EUR 114,38 EUR 7205,94 EUR 114,38 EUR 2173,22 EUR 114,38 EUR 11438,00 EUR 114,26 EUR 20909,58 EUR 114,26 EUR 11426,00 EUR 114,24 EUR 26160,96 EUR 114,24 EUR 2170,56 EUR 114,08 EUR 2737,92 EUR 114,08 EUR 29660,80 EUR 114,06 EUR 29313,42 EUR 114,10 EUR 30236,50 EUR 114,30 EUR 31546,80 EUR 114,20 EUR 9364,40 EUR 114,12 EUR 11412,00 EUR 113,98 EUR 4901,14 EUR 113,92 EUR 28821,76 EUR 113,76 EUR 30715,20 EUR 113,56 EUR 32818,84 EUR 113,70 EUR 11370,00 EUR 113,66 EUR 7842,54 EUR 113,86 EUR 30969,92 EUR 113,76 EUR 7053,12 EUR 113,76 EUR 15812,64 EUR 113,86 EUR 1480,18 EUR 113,92 EUR 29847,04 EUR 113,88 EUR 29836,56 EUR 113,80 EUR 5007,20 EUR 113,72 EUR 32751,36 EUR 113,72 EUR 568,60 EUR 113,70 EUR 19101,60 EUR 113,70 EUR 10233,00 EUR 113,64 EUR 28978,20 EUR 113,64 EUR 28296,36 EUR 113,62 EUR 11362,00 EUR 113,62 EUR 2272,40 EUR 113,62 EUR 17043,00 EUR 113,60 EUR 21470,40 EUR 113,60 EUR 35102,40 EUR 113,74 EUR 29458,66 EUR 113,80 EUR 28791,40 EUR 113,78 EUR 29241,46 EUR 113,76 EUR 9442,08 EUR d) Aggregierte Informationen Preis Aggregiertes Volumen 113,8423 EUR 1497594,9400 EUR e) Datum des Geschäfts 2019-05-21; UTC+2 f) Ort des Geschäfts Name: CBOE Europe - CXE Order Books MIC: CHIX 24.05.2019 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: SAP SE Dietmar-Hopp-Allee 16 69190 Walldorf Deutschland Internet: www.sap.com Ende der Mitteilung DGAP News-Service 51373 24.05.2019 ISIN DE0007164600 AXC0245 2019-05-24/18:59