DGAP-DD: SAP SE deutsch Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen 24.05.2019 / 19:04 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. 1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen a) Name Name und Rechtsform: Sabine Plattner GmbH & Co. Beteiligungs-KG 2. Grund der Meldung a) Position / Status Person steht in enger Beziehung zu: Titel: Prof. Dr. h.c. mult. Vorname: Hasso Nachname(n): Plattner Position: Aufsichtsrat b) Erstmeldung 3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht a) Name SAP SE b) LEI 529900D6BF99LW9R2E68 4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung Art: Aktie ISIN: DE0007164600 b) Art des Geschäfts Verkauf c) Preis(e) und Volumen Preis(e) Volumen 113,58 EUR 32143,14 EUR 113,46 EUR 29386,14 EUR 113,38 EUR 1814,08 EUR 113,38 EUR 26871,06 EUR 113,28 EUR 30698,88 EUR 113,26 EUR 28088,48 EUR 113,22 EUR 27625,68 EUR 113,22 EUR 1245,42 EUR 113,20 EUR 17772,40 EUR 113,24 EUR 452,96 EUR 113,22 EUR 8944,38 EUR 113,22 EUR 21625,02 EUR 113,12 EUR 33370,40 EUR 113,24 EUR 28423,24 EUR 113,30 EUR 28891,50 EUR 113,44 EUR 29494,40 EUR 113,40 EUR 29143,80 EUR 113,48 EUR 28143,04 EUR 113,48 EUR 19178,12 EUR 113,40 EUR 11340,00 EUR 113,44 EUR 13612,80 EUR 113,44 EUR 16562,24 EUR 113,54 EUR 29066,24 EUR 113,58 EUR 29076,48 EUR 113,56 EUR 29525,60 EUR 113,60 EUR 15790,40 EUR 113,60 EUR 17380,80 EUR 113,66 EUR 30915,52 EUR 113,64 EUR 21591,60 EUR 113,56 EUR 30093,40 EUR 113,70 EUR 29562,00 EUR 113,76 EUR 22752,00 EUR 113,76 EUR 6598,08 EUR 113,80 EUR 15021,60 EUR 113,80 EUR 29929,40 EUR 113,90 EUR 28475,00 EUR 113,88 EUR 29381,04 EUR 113,96 EUR 20056,96 EUR 113,86 EUR 31994,66 EUR 113,74 EUR 28662,48 EUR 113,80 EUR 26060,20 EUR 113,80 EUR 2503,60 EUR 113,76 EUR 31852,80 EUR 113,74 EUR 28207,52 EUR 113,78 EUR 31061,94 EUR 113,78 EUR 29013,90 EUR 113,62 EUR 29200,34 EUR 113,64 EUR 22728,00 EUR 113,80 EUR 29360,40 EUR 113,90 EUR 30069,60 EUR 113,96 EUR 28490,00 EUR 114,02 EUR 29303,14 EUR 113,98 EUR 13107,70 EUR 113,90 EUR 29841,80 EUR 114,02 EUR 29075,10 EUR 114,34 EUR 32129,54 EUR 114,42 EUR 30893,40 EUR 114,32 EUR 29951,84 EUR 114,42 EUR 8352,66 EUR 114,42 EUR 26316,60 EUR 114,42 EUR 2402,82 EUR 114,40 EUR 29286,40 EUR 114,26 EUR 31307,24 EUR 114,10 EUR 29209,60 EUR 114,02 EUR 33065,80 EUR 114,18 EUR 31285,32 EUR 114,30 EUR 571,50 EUR 114,34 EUR 29842,74 EUR 114,46 EUR 30675,28 EUR 114,42 EUR 4576,80 EUR 114,42 EUR 22884,00 EUR 114,42 EUR 5606,58 EUR 114,40 EUR 21964,80 EUR 114,40 EUR 11325,60 EUR 114,26 EUR 31192,98 EUR 114,22 EUR 28783,44 EUR 114,12 EUR 4108,32 EUR 113,98 EUR 29520,82 EUR 113,92 EUR 31555,84 EUR 114,04 EUR 30334,64 EUR 113,94 EUR 29168,64 EUR 113,66 EUR 30688,20 EUR 113,62 EUR 28405,00 EUR 113,66 EUR 30119,90 EUR 113,64 EUR 30000,96 EUR 113,68 EUR 30807,28 EUR 113,66 EUR 568,30 EUR 113,70 EUR 29334,60 EUR 113,64 EUR 30910,08 EUR 113,72 EUR 31955,32 EUR 113,74 EUR 16719,78 EUR 113,74 EUR 8303,02 EUR 113,74 EUR 4777,08 EUR 113,86 EUR 8425,64 EUR 113,82 EUR 28341,18 EUR 113,78 EUR 568,90 EUR 113,78 EUR 30720,60 EUR 113,82 EUR 33121,62 EUR 113,78 EUR 30948,16 EUR 113,78 EUR 29469,02 EUR 113,92 EUR 8885,76 EUR 113,58 EUR 30098,70 EUR 113,66 EUR 5114,70 EUR 113,66 EUR 568,30 EUR 113,66 EUR 23413,96 EUR 113,70 EUR 28652,40 EUR 113,66 EUR 30801,86 EUR 113,76 EUR 2030388,48 EUR d) Aggregierte Informationen Preis Aggregiertes Volumen 113,7751 EUR 4488998,4800 EUR e) Datum des Geschäfts 2019-05-21; UTC+2 f) Ort des Geschäfts Name: XETRA MIC: XETR 24.05.2019