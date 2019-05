Köln (ots) -



Rock und Pop, Fashion und Design: Jade Jagger ist immer auf der Suche nach dem unverwechselbaren Stil. Das gilt auch für den ganz besonderen Tag, den die Tochter der Rolling Stones Legende Mick Jagger, in Berlin verbringt. Im Rahmen einer Veranstaltung in der britischen Botschaft macht sie sich für den Schutz unseres Planeten stark.



