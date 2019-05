DGAP-DD: SAP SE deutsch Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen 24.05.2019 / 19:14 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. 1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen a) Name Name und Rechtsform: Sabine Plattner GmbH & Co. Beteiligungs-KG 2. Grund der Meldung a) Position / Status Person steht in enger Beziehung zu: Titel: Prof. Dr. h.c. mult. Vorname: Hasso Nachname(n): Plattner Position: Aufsichtsrat b) Erstmeldung 3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht a) Name SAP SE b) LEI 529900D6BF99LW9R2E68 4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung Art: Aktie ISIN: DE0007164600 b) Art des Geschäfts Verkauf c) Preis(e) und Volumen Preis(e) Volumen 113,80 EUR 7397,00 EUR 113,64 EUR 10909,44 EUR 114,26 EUR 17139,00 EUR 114,24 EUR 17136,00 EUR 114,38 EUR 9150,40 EUR 114,28 EUR 17142,00 EUR 114,42 EUR 17163,00 EUR 114,42 EUR 11213,16 EUR 114,50 EUR 17175,00 EUR 114,20 EUR 21469,60 EUR 114,12 EUR 6276,60 EUR 114,12 EUR 6276,60 EUR 113,98 EUR 20972,32 EUR 113,98 EUR 6952,78 EUR 113,70 EUR 17055,00 EUR 113,70 EUR 17055,00 EUR 113,66 EUR 21595,40 EUR 113,86 EUR 22202,70 EUR 113,88 EUR 17082,00 EUR 113,78 EUR 17067,00 EUR 113,78 EUR 14222,50 EUR 113,86 EUR 20608,66 EUR 113,86 EUR 11272,14 EUR 113,80 EUR 17070,00 EUR 113,78 EUR 17067,00 EUR 113,68 EUR 17052,00 EUR 113,68 EUR 16938,32 EUR 113,66 EUR 29551,60 EUR 113,66 EUR 227,32 EUR 113,74 EUR 5800,74 EUR 113,74 EUR 14217,50 EUR 113,74 EUR 9326,68 EUR 113,76 EUR 8304,48 EUR 113,76 EUR 14902,56 EUR d) Aggregierte Informationen Preis Aggregiertes Volumen 113,9221 EUR 494991,5000 EUR e) Datum des Geschäfts 2019-05-21; UTC+2 f) Ort des Geschäfts Name: Aquis Exchange Plc MIC: AQXE 24.05.2019 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: SAP SE Dietmar-Hopp-Allee 16 69190 Walldorf Deutschland Internet: www.sap.com Ende der Mitteilung DGAP News-Service 51365 24.05.2019 ISIN DE0007164600 AXC0250 2019-05-24/19:15