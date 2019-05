Bundeskanzlerin Angela Merkel hat sich erneut klar für die Wahl von CSU-Vize Manfred Weber zum nächsten EU-Kommissionspräsidenten ausgesprochen. "Ich werde mich mit allem was ich kann dafür einsetzen", sagte die CDU-Politikerin am Freitag beim EVP-Wahlkampfabschluss in München. Weber sei "der richtige Mann für unsere Zeit: Wir brauchen Brückenbauer und nicht Spalter".

"Manfred Weber ist der Spitzenkandidat, und wir wollen stärkste Fraktion werden und dann Manfred Weber zum Präsidenten der Europäischen Kommission wählen", betonte Merkel. Die EVP habe ganz bewusst in einem demokratischen Verfahren Weber zum Spitzenkandidaten gewählt, er sei eine Persönlichkeit, "die dafür steht, dass sie Brücken baut, dass sie Brücken bauen will"./had/DP/he

