Wien (ots) - Ex-Vizekanzler lässt offen, ob er in die Politik zurückkehrt



Wien (OTS) - Ein widerliches Video, eine üble Falle und geheimnisvolle Drahtzieher im Hintergrund: Den ehemaligen Vizekanzler der Republik hat die "Ibiza-Affäre" den Kopf gekostet. Eine Woche nach seinem Rücktritt und dem darauffolgenden Bruch der türkis-blauen Regierung beantwortet Heinz-Christian Strache Fragen der "Kronen Zeitung".



Das gesamte Interview morgen in der "Krone" und vorab auf www.krone.at



OTS: KRONE Verlag GmbH & Co KG newsroom: http://www.presseportal.de/nr/134778 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_134778.rss2



Pressekontakt: chefredaktion@kronenzeitung.at