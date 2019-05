Jetzt das Buch "Trader - Der Weg zur profitablen Handelsstrategie - in jedem Markt" bestellen! (JK-Trading.com) - Der DAX setzte am Freitag zum Versuch einer Rückeroberung der 12.000er Marke an. Während diese auf Schlusskursbasis zwar knapp gelang, fanden die Bullen allerdings, wie in der Betrachtung für Freitag herausgestellt, im Bereich um 12.070 Punkte eine stärkere Widerstandsregion, die nun auch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...