Amazon (WKN:906866) ist gigantisch. Es verzeichnete letztes Jahr Umsätze in Höhe von 233 Milliarden US-Dollar. Und eine Erhöhung des Aktienpreises um nur 5 % würde es in die 1-Billion-Liga befördern. Und trotzdem ist das Unternehmen in der Lage gewesen, seine Umsatzzahlen in erstaunlichem Maße wachsen zu lassen. DATENQUELLE: E*TRADE. DIAGRAMM VOM AUTOR Wir können Amazon für die neuste Verlangsamung nicht die Schuld geben. Irgendwann schlägt das Gesetz der großen Zahlen zu. Aber es gibt eine Sache, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...