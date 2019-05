In die Berechnung der Rente fließen viele Faktoren ein. Am wichtigsten sind aber die sogenannten Entgeltpunkte.Das deutsche Rentensystem ist dynamisch und an der Lohnentwicklung orientiert. Dies zeigt sich unter anderem in der zentralen Rolle, die den Entgeltpunkten in der Rentenberechnung zukommt.Was sind Entgeltpunkte?Die Werte der Entgeltpunkte werden jedes Jahr neu festgelegt. Sie richten sich nach dem Durchschnittseinkommen aller Versicherten des entsprechenden Kalenderjahres.Zur ...

Den vollständigen Artikel lesen ...