Kalenderwoche 21 am KMU-Anleihen-Markt: Aufgrund der hohen Nachfrage institutioneller und privater Investoren wird der Angebotszeitraum für die neue Unternehmensanleihe 2019/24 der Hörmann Industries GmbH (WKN: A2TSCH) verkürzt. Eine Neuzeichnung der Anleihe über die Deutsche Börse ist nur noch bis Montag, 27. Mai 2019, 8:30 Uhr möglich. Die Zeichnungsfrist sollte ursprünglich bis zum 28. Mai 2019 laufen. Zudem wurde der jährliche Zinskupon der neuen Hörmann-Industries-Anleihe final auf 4,50% festgelegt. Im Rahmen der Emission sollen bis zu 50 Mio. Euro mit einer Stückelung von 1.000 Euro ausgegeben werden.

Die Metalcorp Group S.A. hat in dieser Woche die Pläne für eine Aufstockung ihrer 7,00%-Anleihe 2017/22 (ISIN: DE000A19MDV0) um bis zu 40 Millionen Euro auf ein Gesamtvolumen von bis zu 120 Millionen Euro bekanntgegeben und bereits mit der Privatplatzierung begonnen. Die neuen Inhaberschuldverschreibungen sollen vom 24. Mai 2019 bis zum 28. Mai 2019 bei institutionellen Investoren platziert werden. Die Emissionserlöse aus der Anleihen-Aufstockung sollen u.a. in die zukünftige Finanzierung eines neugegründeten Joint Ventures mit dem langjährigen Geschäftspartner Portnex International in Großbritannien fließen. Die Anleihen Finder Redaktion hat in dieser Woche mit Metalcorp-CFO Mark Nunes über die Fremdkapital-Transaktion gesprochen.

Zeichnungsfenster nach hinten verschoben - die VST Building Technologies AG hat den Zeitplan für die Emission der neuen geplanten 7,00%-Unternehmensanleihe 2019/24 leicht angepasst. Vorbehaltlich der Billigung des ...

