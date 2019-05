In Tschechien ist die Europawahl fortgesetzt worden. Sie dauert im Nachbarland Deutschlands zwei Tage. Die Wahllokale öffneten am Samstag wieder um 8.00 Uhr. Die rund 8,5 Millionen Berechtigten in dem Land können ihre Stimme noch bis um 14.00 Uhr abgeben.

Bereits am ersten der beiden Wahltage hatte sich abgezeichnet, dass nur rund jeder Fünfte von seinem Recht Gebrauch machen dürfte. Der tschechische Präsident Milos Zeman warnte Nichtwähler bei der Stimmabgabe am Freitag, dass sie ihr Schicksal damit in fremde Hände legten. "Wenn die Menschen nicht zur Wahl gehen, riskieren sie, dass andere zur Wahl gehen und ihnen die Hölle auf Erde bereiten", sagte der 74-Jährige.

Das Ergebnis wird erst am Sonntagabend bekannt, wenn in allen EU-Staaten gewählt wurde. Prognosen gibt es nicht.

Tschechien entsendet 21 Abgeordnete ins EU-Parlament. In Umfragen vor der Wahl lag die populistische ANO des Ministerpräsidenten und Multimilliardärs Andrej Babis vorn. Laut der Meinungsforschungsagentur CVVM könnte sie auf 28 Prozent kommen, gefolgt von den konservativen Bürgerdemokraten (ODS) und der Piratenpartei.

Babis forderte bei der Stimmabgabe ein stärkeres Gewicht der nationalen Regierungen in Brüssel: "Die Europäische Union muss sich reformieren - und sie muss sich ändern."/hei/DP/zb

