Unterföhring (ots) - Setzen, eins! Die SAT.1-Show "LUKE! Die Schule und ich - VIPs gegen Kids" mit "Klassenleiter" Luke Mockridge begeistert am Freitagabend mit einem Staffelbestwert von 12,3 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-jährigen Zuschauern. Im Anschluss vergnügt Faisal Kawusi mit seinen Stargästen Will Smith und Eko Fresh in "Die Faisal Kawusi Show" mit starken 12,1 Prozent Marktanteil die Zuschauer - ebenfalls Staffelbestwert.



SAT.1 holt damit am Freitag einen sehr guten Tagesmarktanteil von 10,0 Prozent (Z.14-49 J.).



Die sechste Folge von "LUKE! Die Schule und ich - VIPs gegen Kids" (31. Mai 2019) ist eine ganz besondere: Luke Mockridge tritt alleine gegen die Schüler seiner ehemaligen Schulen, dem Carl-von-Ossietzky-Gymnasium und das Collegium Josephinum (Bonn), an. Durch die Sendung führt Comedian Simon Pearce.



Der SAT.1 Fun Freitag mit "LUKE! Die Schule und ich - VIPs gegen Kids" und "Die Faisal Kawusi Show", freitags, ab 20:15 Uhr, in SAT.1



Basis: Marktstandard TV



Quelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE | ProSiebenSat.1 TV Deutschland | Business Intelligence Erstellt: 25.05.2019 (vorläufig gewichtet)



