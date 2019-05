Im November vergangenen Jahres hatte Singulus mit seinem wichtigsten Kunden CNBM (Umsatzanteil 2018 42%) und zwischenzeitlich Großaktionär (16,75%) mehrere Letter of Intents (LOI) zur Lieferung von Produktionsanlagen für CIGS-Dünnschicht-Solarmodule unterzeichnet. Die entsprechenden Anlagen sollten in diesem und dem kommenden Jahr produziert sowie ausgeliefert werden. Dies soll zugleich die Basis für den geplanten Umsatzanstieg im Segment Solar in diesem Jahr bilden. Bis zum jetzigen Zeitpunkt wurden diese LOIs jedoch noch nicht in feste Aufträge umgesetzt, sodass sich eine teilweise Umsatzrealisierung auch in das Jahr 2021 verschieben könnte. Vom 4. Juni bis 6. Juni findet in Shanghai die SNEC statt, auf der nun die Chance besteht, diese Aufträge zu fixieren. Auf der anderen Seite gab es bei der Abnahme der Anlagen durch CNBM in Bengbu und auch bei Hanergy Verzögerungen, sodass im Einzelabschluss in der Handelsbilanz die entsprechenden Umsätze noch nicht verbucht werden konnten.



