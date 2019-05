TORONTO, May 26, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Biome Grow Inc. ("Biome" oder das "Unternehmen") (CSE:BIO, OTCQB: BIOIF, 6OTA:GR) wird seine Finanzergebnisse für das erste Quartal, das am 31. März 2019 endete, am 29. Mai 2019 vor Börsenöffnung veröffentlichen. Im Anschluss an die Veröffentlichung der Finanzergebnisse für das erste Quartal 2019 wird Biome am 29. Mai 2019 um 8:30 Uhr Eastern Time (ET) eine Telefonkonferenz und einen Audio-Webcast mit CEO Khurram Malik veranstalten.



Informationen zum Webcast

Ein Live-Audio-Webcast wird unter folgendem Link bereitgestellt:

https://event.on24.com/wcc/r/2015980/CEAD1B37BDD7710D021A38D2B79B5C45

Informationen zur Telefonkonferenz

Gebührenfreie Rufnummer für Teilnehmer (USA): 1 (866) 211 3199

Rufnummer für Teilnehmer (International): (647) 689 6601

Konferenz-ID: 8693906

Über Biome

Biome besitzt fünf hundertprozentige Tochtergesellschaften: The Back Home Medical Cannabis Corporation, ein nach dem Recht der Provinz Neufundland und Labrador gegründetes Unternehmen, das die Schlussphasen der Beantragung einer Lizenz gemäß den kanadischen Vorschriften für den Zugang zu Cannabis für medizinische Zwecke (ACMPR) durchläuft; Great Lakes Cannabis, ein nach dem Recht der Provinz Ontario gegründetes Unternehmen, das die Schlussphasen der Beantragung einer Lizenz gemäß ACMPR durchläuft; Highland Grow Inc., ein gemäß ACMPR lizenzierter Produzent in Nova Scotia; Red Sands Craft Cannabis Co., ein nach dem Recht der Provinz Prince Edward Island gegründetes Unternehmen; und Weed Virtual Retail Inc., ein nach dem Recht der Provinz Ontario gegründetes Unternehmen, das eine neue Virtual-Reality-Technologieplattform betreibt, die ausschließlich auf die medizinischen und freizeitorientierten Cannabis-Märkte ausgerichtet ist. Biome mit Sitz in Kanada ist ein Unternehmen mit nationalen und internationalen Geschäftsinteressen.

