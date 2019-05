2018 war für Uniqa in mehrfacher Hinsicht ein solides Jahr. Die Gesellschaft hat in ihren 18 Ländern neue Kunden gewonnen und ist gewachsen. Die gesamten verrechneten Prämien inklusive der Sparanteile der fonds- und indexgebundenen Lebensversicherung stiegen leicht auf 5,31 Mrd €. Das solide Wachstum in der Schaden- und Unfallversicherung und der Krankenversicherung hat den Rückgang der Lebensversicherungsprämien kompensiert. In der Schaden- und Unfallversicherung wuchsen die Prämien durch Zugewinne ...

Den vollständigen Artikel lesen ...