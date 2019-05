auch wenn es in der abgelaufenen Woche tendenziell weiter gen Süden ging, konnten sich die Börsenbullen doch immer wieder noch einmal aufbäumen. Letztendlich dürfte dies aber nichts nutzen, die Richtung sollte vorerst weiter gen Süden zeigen. Dies ist nicht auf die Saisonalität zurückzuführen, die seit Beginn des Monats nach unten gedreht hat, die aber erst ab Ende Juli so richtig ins Negative umschlägt. Vielmehr zeigt sich unter den Marktteilnehmern immer mehr Unsicherheit.

Trump unkalkulierbar

Einerseits sind die Bewegungen an den Aktienmärkten durch die berühmt-berüchtigten Trump-Tweets einmal mehr so gut wie nicht kalkulierbar geworden. Daneben sorgt auch der Konflikt mit dem Iran oder der Handelsstreit mit China für alles andere als Zuversicht. So hat Trump mittlerweile ein Verbot von Produkten des Herstellers Huawei ausgesprochen, womit Google bei den fortan entwickelten Geräten sein Betriebssystem Android nicht mehr zur Verfügung stellt. So weit, so kalkulierbar.

Man darf aber auf die Antwort aus China gespannt sein. Welche Firma nehmen die Chinesen ins Visier und welche Maßnahmen ergreifen sie? Trifft es womöglich Apple? Werden Mobiltelefone des Herstellers künftig in China verboten? Oder gar deren Produktion? So weit, so unkalkulierbar. Kein Wunder also, dass sich mehr Marktteilnehmer zurückhalten. Vor allem nach den letzten Monaten ordentlicher Kursgewinne scheint mancher darüber nachzudenken, ob es aktuell nicht sinnvoller ist, diese mitzunehmen.

Unsicherheit lähmt

Solange die Unsicherheit vorherrscht oder gar noch zunimmt, solange dürfte eine Fortsetzung der aktuell unterbrochenen Rally kein Thema sein. Vielmehr mehren sich die Anzeichen, dass die Aktienmärkte in den kommenden Wochen doch etwas mehr an Gewinn abgeben ...

