Die Dividendensaison in diesem Jahr nähert sich allmählich ihrem Ende. Zumindest in unserem heimischen Leitindex, dem DAX, haben viele der 30 dort gelisteten Unternehmen und Konzerne inzwischen die Dividende für das vergangene Geschäftsjahr ausgezahlt. Und viele Investoren entsprechend ihren Geldregen auf das Verrechnungskonto überwiesen bekommen. Doch wie heißt es so schön: Nach der Dividendensaison ist vor der Dividendensaison. Und außerdem könnten nun für so einige Investoren wieder die inneren ...

Den vollständigen Artikel lesen ...