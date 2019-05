* Hohes Absturzrisiko aufgrund extremer Überbewertung* Alarmierende negative Divergenzen* Hindenburg-Omen gibt neues Warnsignal* Doppeltop des S&P 500 und des NASDAQ 100* NASDAQ 100 Index bricht nach unten aus* Die Aktienrallye, die im Dezember 2018 startete, hängt am seidenen Faden* Was machen eigentlich ... meine Steuergroschen?* Sicherheitsrisiken bei überlangen Lkw

Liebe Leser,



vor zwei Wochen habe ich Ihnen hier vier Verkaufssignale für den US-Aktienmarkt vorgestellt, die Sie als engagierter Börsianer kennen sollten. Jetzt sind sogar noch zwei weitere hinzugekommen, so dass sich das große Bild einer beginnenden Aktienbaisse immer deutlicher herauskristallisiert.



In den Medien lesen Sie häufig, dass der Handelskonflikt mit China, den Donald Trump vom Zaun gebrochen hat, Schuld sei an den jüngsten Börsenturbulenzen. Dem ist nicht so. Tatsächlich ist er nämlich nur der Auslöser. Die Auswirkungen politischer Entwicklungen auf die Börse hängen nämlich in großem Ausmaß davon ab, in welcher fundamentalanalytischen Verfassung diese sich befindet. Und die ist im Moment außerordentlich riskant.

Den vollständigen Artikel lesen ...