Mit der Übernahme vieler Vermögenswerte von Fox wurde Disney (WKN:855686) 2019 Mehrheitsaktionär von Hulu. Hinderlich war, dass eine 9,5-prozentige Beteiligung AT&T (WKN:A0HL9Z) und eine 30-prozentige Position Comcast (WKN:157484) gehören. Ein Teil der hiermit verbundenen Komplikationen löste sich letzten Monat auf, als AT&T seine Minderheitsbeteiligung für 1,43 Mrd. US-Dollar an Hulu zurückverkaufte, in einem Geschäft, das den Wert der Streaming-Sparte mit etwa 15 Mrd. US-Dollar bezifferte. Am ...

