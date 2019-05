München (ots) - Der FC Bayern München ist deutscher Pokalsieger 2019 und hat damit das Double geschafft. Durchschnittlich 9,96 Millionen Zuschauer verfolgten am gestrigen Samstagabend das Finale im DFB-Pokal zwischen Bayern München und Rasenballsport Leipzig im Ersten, das 3:0 endete. Das entspricht einem Marktanteil von 35,1 Prozent.



Schon vor dem gestrigen Finale haben sich 5,03 Millionen Zuschauer mit dem "Sportschau: Studio" auf die Partie eingestimmt (21,5 % MA). Den "Sportschau Club" mit Alexander Bommes und Bruno Labbadia sowie Felix Neureuther sahen im Anschluss 2,79 Millionen Zuschauer (15,1 % MA).



Das größte Fernsehpublikum bei einem DFB-Pokalfinale in diesem Jahrhundert verzeichnete mit 14,25 Millionen Zuschauern (47,8 % Marktanteil) im Jahr 2014 die Partie zwischen Bayern München und Borussia Dortmund, die erst in der Verlängerung entschieden wurde. Das geringste Interesse löste 2011 die Partie MSV Duisburg gegen Schalke 04 aus, als 7,07 Millionen Zuschauer (28,1 % MA) einschalteten. Im letzten Jahr erlebten 10,03 Millionen Zuschauer (35,9 % MA) den überraschenden Pokalerfolg von Eintracht Frankfurt gegen den Rekordmeister aus München im Ersten mit.



