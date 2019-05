Unterföhring (ots) -



26. Mai 2019. Am Feiertag in die Südsee! Die Free-TV-Premiere des Animationshits "Vaiana" ist das Prime-Time-Highlight zum DISNEY FILMFEST am 30. Mai 2019 in SAT.1. In dem mitreißenden Abenteuer geht das willensstarke Mädchen Vaiana auf eine abenteuerliche Seereise, um das Geheimnis ihrer Vorfahren zu entschlüsseln. Zuvor zeigt SAT.1 bereits maritime DISNEY Klassiker wie "Arielle, die Meerjungfrau" (14:30 Uhr) oder "Findet Nemo" (16:10 Uhr). Abtauchen und entspannen für die ganze Familie ...



Hier das ganze DISNEY FILMFEST am 30. Mai 2019 in SAT.1 im Überblick:



12:35 Uhr: "Micky Maus - Unter dem Meer" USA 2015, Animation



12:40 Uhr: "Atlantis - Das Geheimnis der verlorenen Stadt" USA 2001, Animation



14:25 Uhr: "Pixars Piper" USA 2016, Animation Free-TV-Premiere



14:30 Uhr: "Arielle, die Meerjungfrau" USA 1989, Animation



16:10 Uhr: "Findet Nemo" USA 2003, Animation



18:00 Uhr: "Pixars Lava" USA 2014, Animation Free-TV-Premiere



18:10 Uhr: "Findet Dorie" USA 2016, Animation



20:15 Uhr: "Vaiana" USA 2016, Animation Free-TV-Premiere



