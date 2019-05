Ende Mai naht und DAX kämpft mit 12000

Die Aktienmärkte haben vor der Europawahl wieder den Rückwärtsgang eingelegt. In Summer verlor der DAX (ISIN DE0008469008 | WKN 846900) 1,9 Prozent und rettete ganz knapp die 12.000-Punkte-Marke. Auch an der Wall Street gab es Kursverluste. Stehen wir damit nun wieder vor einer neuen Abwärtswelle? Denn bisher gab es keine echte Entspannung im Handelsstreit. So ist die Aufwärtsbewegung der Vorwochen weiterhin nur als Korrektur zu werten. In meiner Vorwochenanalyse war der Ausbruch im Tagesschart mit einem Fragezeichen versehen worden. Hierzu noch einmal der Rückblick:

Tageschart DAX mit Bruch?

In der Tat entsprach die Wocheneröffnung bei 12.226 Punkten dem Wochenhoch. Im Verlauf wurden immer tiefere Kurse erzielt, ein Schlusskurs über 12.000 Punkten jedoch jeden Tag eingehalten.

Dabei kamen die ehemaligen Unterstützungen als neue Widerstände immer wieder zum Tragen und waren für einen Short-Trade eine willkommene Gelegenheit. Dazu zwei Beispiele aus meinem Trading:

Im Gesamtbild ist der Wochentrend somit abwärts gerichtet, wie der Stundenchart XETRA von JDF hier anzeigt:

Recht genau am GAP-Bereich aus Anfang Mai gaben die Bullen auf. Damit hat sich dieser Bereich zu einem ernsthaftem Widerstand entwickelt.

