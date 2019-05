Bei der EU-Wahl stürzen Union und SPD ab. Profitieren können davon vor allem die Grünen und einige kleinere Parteien. Was aber bedeutet das Ergebnis für Politik und Wirtschaft? Antworten auf die wichtigsten Fragen.

Die Entscheidung ist gefallen: Die Union verliert deutlich, die SPD bricht ein, die Grünen legen kräftig zu, die FDP ein bisschen. Aber welche Folgen hat die Europawahl? Zerbricht nun die Koalition im Bund? Kommen auf die deutsche Wirtschaft instabile Zeiten zu?Das sind die sechs wichtigsten Lehren:

1. Der Niedergang der beiden Volksparteien setzt sich fortNoch nie schnitten Union und SPD bei einer bundesweiten Wahl so schlecht ab: CDU/CSU landen deutlich unter 30, die Sozialdemokraten sogar nur noch bei rund 15 Prozent. Die nur noch dem Namen nach Große Koalition hat damit in der Bevölkerung keine Mehrheit mehr. Auch das ist ein Novum. Um das Ausmaß des Schrumpfungsprozesses zu verdeutlichen, ist kein Blick in die siebziger Jahre nötig, es reicht die jüngere Vergangenheit: Bei der Bundestagswahl 2017 vereinten CDU/CSU und SPD immerhin noch gut 53 Prozent der Stimmen auf sich, bei der Europawahl 2014 sogar noch fast 63 Prozent. Die Stabilität der alten Bundesrepublik mit ihren zwei großen Volksparteien ist damit erst einmal dahin. Ob dadurch auch die politische und ökonomische Instabilität zunimmt, ist zum jetzigen Zeitpunkt eine offene Frage.

2. Das Ergebnis untergräbt die Autorität der Parteichefs von CDU und SPD (weiter)Zwar standen Annegret Kramp-Karrenbauer und Andrea Nahles nicht zur Wahl, aber die schlechten ...

