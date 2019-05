Düsseldorf (ots) - Die Parteichefin der Linken, Katja Kipping, hat sich für ein rot-rot-grünes Bündnis in Bremen ausgesprochen. "An SPD und Grünen kann ich nur sagen: Wir haben jetzt eine gemeinsame Verantwortung", sagte Kipping der Düsseldorfer "Rheinischen Post" (Montag). Weiter sagte sie: "Wenn wir mehr bezahlbaren Wohnraum, einen guten Bus- und Bahn-Verkehr in Bremen voranbringen und soziale Spaltung in der Stadt überwinden wollen, dann sind wir zusammen gefragt."



