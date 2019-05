von Birgit Haas, Euro am SonntagVielen Skatern, Wanderern und anderen Outdoorfans hierzulande dürften die US-Marken The North Face und Vans bestens bekannt sein. Auf dem Skateboard steht es sich mit Sneakers von Vans schön sicher. Die Nordwand wiederum, so die Übersetzung von The North Face, konkurriert mit heimischen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...