Freiburg (ots) - Das Parlament wird bunter, aber auch zersplitterter sein. Mutmaßlich ein Viertel der Abgeordneten wird zu Fraktionen zählen, die EU-kritisch bis -feindlich eingestellt sind. Das ist schlimm, allerdings hätte es schlimmer kommen können. Ihr Ziel einer Blockadestärke haben die rechts-nationalistischen Parteien klar verfehlt. Eine Ursache dafür dürfte in der gestiegenen Wahlbeteiligung in vielen EU-Staaten liegen. Offenbar halten die Menschen Europa und dessen Politik inzwischen für wichtig und wollen damit mehrheitlich pro-europäische Kräfte betraut sehen - ein Trend, der hoffen lässt. http://mehr.bz/bof8514



