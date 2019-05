Dass das Soziale Netzwerk Facebook an einer eigenen Internetwährung arbeitet, ist bereits länger Bestandteil von Spekulationen. Doch nun verdichten sich die Hinweise - Zuckerberg soll nun sogar seine Erzfeinde, die Winklevoss-Zwillinge, an Board geholt haben.Facebook scheint das Tempo bei seinen Ambitionen rund um eine eigene Kryptowährung zu erhöhen: Erst kürzlich wurde bekannt, dass das soziale Netzwerk ein neues Technologieunternehmen in der Schweiz registriert hat - Libra Networks. ...

