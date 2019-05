Medienmitteilung

DKSH ernennt Laurent Sigismondi zum Mitglied der Geschäftsleitung

Zürich, Schweiz, 27. Mai 2019 - Ab 1. Juli 2019 wird Laurent Sigismondi in die Geschäftsleitung der DKSH befördert. Laurent Sigismondi (42 Jahre, Schweizer und Italienischer Staatsbürger) ist seit März 2015 General Counsel und Sekretär des Verwaltungsrates der DKSH. Er leitet die Abteilungen Legal sowie Governance, Risk und Compliance.

Stefan P. Butz, sagt: "Wir freuen uns, die Ernennung von Laurent Sigismondi in die Geschäftsleitung der DKSH bekanntzugeben. Mit seinen detaillierten Kenntnissen der DKSH und seiner profunden Expertise wird er die Geschäftsleitung verstärken. Die Ernennung unterstreicht unser Engagement für gute Corporate Governance und die Förderung interner Talente."

Vor seinem Eintritt bei DKSH war Laurent Sigismondi Leiter des Bereichs Corporate Law bei Novartis und arbeitete mehrere Jahre als Rechtsanwalt in renommierten Schweizer Anwaltskanzleien. Er promovierte an der Universität Neuenburg in Rechtswissenschaften und erlangte ein Executive MBA an der Universität St. Gallen, einen LL.M. an der Columbia University in New York sowie einen LL.M. am College of Europe in Brügge. Laurent Sigismondi wird weiter an Stefan P. Butz, CEO der DKSH, rapportieren.

Profil DKSH

DKSH ist das führende Unternehmen im Bereich Marktexpansionsdienstleistungen mit Schwerpunkt Asien. Die Gruppe hilft anderen Unternehmen und Marken dabei, in den Sektoren Konsumgüter, Healthcare, Spezialrohstoffe und Technologie zu expandieren. DKSHs Dienstleistungsangebot umfasst Beschaffung, Marktanalyse, Marketing und Vertrieb, Distribution und Logistik sowie Kundendienst. Die Gruppe ist an der SIX Swiss Exchange kotiert, in 35 Märkten mit 33,000 Mitarbeitern tätig und erwirtschaftete 2018 einen Nettoumsatz von CHF 11.3 Milliarden. Als Schweizer Unternehmen mit langer Firmentradition seit 1865 ist DKSH tief im asiatischen Raum verwurzelt.

