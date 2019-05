Von Robb M. Stewart

MELBOURNE (Dow Jones)--Der US-Flugzeugbauer Boeing kann ungeachtet seiner gegenwärtigen Probleme die Kunden offenbar noch zu Großbestellungen annimieren. Die Air New Zealand Ltd will 8 Boeing-Flugzeuge des Typs 787-10 Dreamliner ordern. Zum aktuellen Listenpreisen hat der Auftrag einen Wert von 2,7 Milliarden US-Dollar, obwohl Air New Zealand erklärte, man habe einen erheblichen Rabatt ausgehandelt. Zudem beinhalte der Vorvertrag die Option, die Bestellung auf bis zu 20 Flugzeuge auszudehnen oder aber von der 787-10 auf kleinere Flugzeuge des Typs 787-9 zu wechseln. Die Neuseeländer möchte ihre alten Jets des Typs Boeing Boeing 777-200 mit den neuen Boeing-Maschinen ersetzen.

Zuletzt stand der US-Flugzeugbauer massiv in der Kritik, weil innerhalb kurzer Zeit zwei nahezu brandneue Passagierjets des Typs Boeing 737 Max 8 unter ähnlichen Bedingungen abgestützt und hunderte Menschen ums Leben gekommen sind. Experten schließen nicht aus, dass in beiden Fällen eine defekte Software für die Tragödie verantwortlich sein könnte.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/cbr/mgo

(END) Dow Jones Newswires

May 27, 2019 00:34 ET (04:34 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.